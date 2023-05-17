Адвокат Саркози заявила об отсутствии доказательств его вины в деле о прослушке

Адвокат бывшего президента Франции Николя Саркози заявила об отсутствии доказательств его вины в деле о прослушке. Виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием экс-президента Франции признали в 2021 году.

Отмечается, что политик был осужден на три года, два из которых были условными, но позже суд поменял решение. Саркози приговорили к году домашнего ареста.

Саркози планирует обжаловать приговор в кассационном суде.

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