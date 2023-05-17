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Российский дуэт фокусников установил мировой рекорд в переодевании в Испании

Российский дуэт фокусников установил мировой рекорд в переодевании в Испании

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Российский дуэт фокусников "Чародеи" установил мировой рекорд в переодевании. Достижение зафиксировали на фестивале "Золотой слон" в Испании.

Изначально Илья Рыжков и Наталья Хазина собирались сменить 30 нарядов за минуту, но в итоге им удалось это сделать всего за 39 секунд. Такое скоростное переодевание позволило "Чародеям" выйти в финал фестиваля, и теперь Рыжков и Хазина – в числе 30 лучших артистов мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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