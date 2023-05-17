Молдавские силовики вывезли бюллетени из здания суда в Гагаузии

Итоги выборов в Гагаузии находятся под вопросом. Дело в том, что молдавский спецназ в ночь на 17 мая прорвался в здание суда и изъял бюллетени. Все проходило на фоне митингов против действий Кишинева.

Протестующие уверены, что такими жесткими мерами президент Молдавии Майя Санду пытается аннулировать итоги выборов главы автономии. Их выиграла представитель оппозиции 36-летняя Евгения Гуцул от партии "Шор". Накануне она заявила, что в ближайших планах автономии – установить отношения с Москвой.

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