Часть моста перекрыли из-за наплыва туристов в австрийской деревне

В Австрии спасаются от наплыва туристов. Альпийскую деревню Гальштат буквально осаждают путешественники.

Дело в том, что местность очень схожа с пейзажем, который засветился в сериале Frozen. Местные жители нашли простой и весьма экономичный выход уменьшить наплыв людей. Они деревянными щитами перекрыли часть моста. Именно из этой точки открывается самый живописный вид на Альпы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.