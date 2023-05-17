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Часть моста перекрыли из-за наплыва туристов в австрийской деревне

Часть моста перекрыли из-за наплыва туристов в австрийской деревне

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В Австрии спасаются от наплыва туристов. Альпийскую деревню Гальштат буквально осаждают путешественники.

Дело в том, что местность очень схожа с пейзажем, который засветился в сериале Frozen. Местные жители нашли простой и весьма экономичный выход уменьшить наплыв людей. Они деревянными щитами перекрыли часть моста. Именно из этой точки открывается самый живописный вид на Альпы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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