ВВС США заявили о проведении испытания гиперзвукового оружия

ВВС США заявили об успешных испытаниях гиперзвукового оружия. Речь идет о запуске перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты.

Пуск произвели 14 мая с южного побережья штата Калифорния. Скорость ракеты в 5 раз превысила скорость звука. Это был первый пуск данной крылатой ракеты, произведенный с воздушного носителя.

До этого в Пентагоне заявляли об испытаниях ракеты производства компании Lockheed Martin. Ее скорость составила более 5 махов, ракета поднялась на высоту около 12 километров и пролетела примерно 550 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.