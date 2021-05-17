Кипр ослабляет ряд карантинных ограничений из-за коронавируса

Власти Кипра сокращают комендантский час, он будет действовать с полуночи до 05:00, пропуск SafePass не потребуется на открытом воздухе, но остается обязательным во всех закрытых общественных местах: церквях, кинотеатрах, театрах, торговых центрах.

Жесткий локдаун действовал на Кипре с 26 апреля до 10 мая. Неделю назад основные ограничения сняли, но многие остались. В частности, был введен так называемый пропуск коронапасс, подтверждающий, что его владелец не является носителем коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.