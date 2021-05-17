Заммэра города Лод рассказала об обстановке на фоне израильско-палестинского конфликта

Минувшее воскресенье стало самым кровопролитным с начала обострения конфликта в секторе Газа. Израильские ВВС нанесли новые удары. Погибли более 40 человек и это антирекорд по числу жертв за сутки.

Из Газы выпустили по Израилю более трех тысяч ракет – это данные с 10 мая, 60 ракет – за эту ночь. Система ПВО "Железный купол" перехватила 90% снарядов.

Как заявили в израильской армии, сирены воздушной тревоги звучат в стране в среднем тысячу раз за день. На фоне обострения конфликта в США, Канаде и нескольких европейских странах прошли митинги в поддержку палестинцев, а в Москве начали сбор средств на строительство новых бомбоубежищ на территории Израиля.

Заммэра израильского города Лод Эльвира Колихман рассказала, как у них обстоят дела на фоне конфликта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.