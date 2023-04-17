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17 апреля, 23:15

В мире

Сотни человек вышли на улицы Парижа в знак протеста против выступления Макрона

Сотни человек вышли на улицы Парижа в знак протеста против выступления Макрона

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Макрон запишет обращение к нации после принятия пенсионной реформы

Сотни человек вышли на улицы Парижа в знак протеста против выступления Эммануэля Макрона. Президент хотел успокоить граждан на фоне принятия закона о повышении пенсионного возраста.

У мэрии активисты устроили концерт, захватив с собой кастрюли и ложки. После этого митингующие стали жечь мусор в центре улицы.

На этом протест был окончен, люди разошлись по домам. Отмечается, что 1 мая профсоюзы снова соберутся на акцию протеста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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