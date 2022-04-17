Украина привлекла более 6 800 иностранных наемников с начала спецоперации РФ

С начала спецоперации РФ Украина привлекла более 6 800 иностранных наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, больше всего иностранцев, воюющих за Украину – из Польши. Их 1 717 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.