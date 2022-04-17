Новости мира: беспорядки в Швеции и акции в Париже

В Швеции последние несколько дней бушуют массовые беспорядки. Мусульмане начали нападать на участников ультраправого движения. Все началось из-за того, что датский праворадикальный политик сжег Коран на своем выступлении.

В Париже продолжаются акции против итогов первого тура выбора. Митингующие выступают против обоих кандидатов – Эммануэля Макрона и Марин Ле Пэн.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.



