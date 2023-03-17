Новости часа: протесты против пенсионной реформы во Франции

Противники пенсионной реформы во Франции, одобренной 16 марта нацсобранием, начали собираться еще и днем. Поначалу полиции удавалось сдерживать натиск толпы, но к ночи манифестанты начали поджигать горы мусора и припаркованные машины. В полицию полетели камни, в ответ силовики включили водометы, а потом начали задержания.

Факельное шествие состоялось в Тель-Авиве. Его провели противники правительства Биньямина Нетаньяху и запланированной властями судебной реформы. Колонна собралась в центре города, откуда пошла маршем по центральным улицам. Была перекрыта одна из главных трасс на востоке города. За происходящим внимательно следили полицейские, они призывали демонстрантов к порядку. В город специально стянули отряды конной полиции, пригнали водометы. Дойдя до американского консульства активисты устроили митинг, но обошлось без задержаний.

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