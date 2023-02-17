Авиакомпания Lufthansa отменила более 1,3 тыс рейсов из-за забастовки

Авиакомпания Lufthansa отменила свыше 1 300 рейсов 17 февраля. Кардинальные изменения в расписании пришлось внести из-за массовой забастовки работников аэропортов.

Накануне бойкотировать работу призвал немецкий авиационный профсоюз, который требует улучшения условий трудовых договоров. Из-за этого прекратили работу авиагавани Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера, Бремена, а также такие крупные хабы, как Франкфурт и Мюнхен.

Вовремя вылететь не смогут около 150 тысяч пассажиров. Сотрудники планируют устроить 24-часовой перерыв. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.