В США взорвали 39-этажное казино "Трамп-Плаза"

В США взорвали казино "Трамп-Плаза". Здание в 39 этажей, которое построил бывший президент США Дональд Трамп, исчезло за пару секунд. Осталась только пыль.

Все транслировали онлайн. Некоторые покупали места вблизи площадки, чтобы получше все рассмотреть. Билеты стоили от 10 до 600 долларов. Помимо казино, в небоскребе располагался отель. Игральное заведение обанкротилось еще в 2014 году. Однако аукцион на право сноса провели лишь недавно, после провальной для Трампа президентской гонки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.