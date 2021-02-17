Западная префектура Японии хочет отказаться от эстафеты олимпийского огня

Японцы не хотят принимать олимпийский огонь. Западная префектура Симанэ намерена отказаться от проведения эстафеты на своей территории. Об этом заявил глава региона Тацуя Маруяма. Он раскритиковал действия властей по сдерживанию коронавируса.

Губернатор заявил, что будет возражать против проведения игр в Токио, если эпидобстановка не улучшится. По плану эстафета олимпийского огня стартует 25 марта в префектуре Фукусима, а сами соревнования должны пройти с 24 июля по 9 августа. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.