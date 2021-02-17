Апелляционный суд Гааги признал законным комендантский час в Нидерландах. А началось все с того, что представители голландского фонда "Правда о вирусе" обратились в гаагский окружной суд с просьбой отменить постановление о локдауне, и суд этот иск удовлетворил.

Руководство страны было в шоке от такого решения. Представители правительства срочно обратились к гражданам с просьбой все-таки соблюдать комендантский час и подали апелляцию.

В итоге локдаун сохраняется, и по такому случаю на улицах столицы Нидерландов регулярно случаются беспорядки. Демонстранты, недовольные ограничениями, дерутся с полицией. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.