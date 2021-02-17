Новости мира: Джо Байдену предложили жениться на темнокожем мужчине

Джо Байдену посоветовали жениться на темнокожем мужчине. Такое необычное предложение американскому президенту сделал общественный деятель из Нигерии. В этой стране гомосексуальные связи караются 14 годами тюрьмы. Там негативно восприняли заявление Байдена о "защите и продвижении прав ЛГБТ-сообщества по всему миру". Нигерийские активисты заявили, что если США направят в их страну ноту протеста, они пригласят американского лидера в гости и попросят делом доказать его приверженность тем ценностям, которые он защищает.

В американском штате Техас, на который обрушилась снежная буря, восстанавливают электроснабжение. Оно вернулось в дома более миллиона жителей, но около 3 миллионов людей еще остаются без света. Совет Техаса по проблемам электротехнического оборудования сообщает, что делает все возможное, чтобы восстановить мощности как можно скорее. Непогода вызвала проблемы в Техасе и других штатах. Были приостановлены НПЗ и другие предприятия, а также погибли несколько человек.



В Испании демонстрации в поддержку рэпера Пабло Аселя, обвиненного в оскорблении монархии и оправдании терроризма, закончились беспорядками. Протестующие переворачивали и поджигали мусорные контейнеры и забрасывали полицейских всем, что только попадалось под руку. Те в ответ применили дубинки и резиновые пули, в результате чего пострадали около 30 человек. Рэпер Асель был приговорен к 9 месяцам тюрьмы, но поскольку до суда он не был под арестом, то смог скрыться и забаррикадироваться в здании университета вместе со своими сторонниками. Во вторник он был задержан и теперь все-таки отправится за решетку.

Президент Египта призвал семьи ограничиться рождением двух детей. Он обеспокоен стремительным ростом численности населения страны – там уже больше 100 миллионов жителей. При этом, по словам главы государства, власти не планируют решать эту проблему с помощью жестоких законов и ограничений. Ежегодно в Египте на свет появляется два миллиона младенцев, а оптимальный прирост составляет 400 000 человек.

Мексика пожалуется в Совбез ООН на неравный доступ к вакцинам от коронавируса. По словам президента страны, государства Латинской Америки и карибского бассейна не имеют возможности проводить массовую вакцинацию в отличии от стран, в которых вакцина производится. Наблюдатели задаются вопросом, где же тут, собственно, несправедливость, но мексиканский лидер тем не менее настаивает на рассмотрении жалобы.

На Сицилии проснулся знаменитый вулкан Этна. Столб черного дыма поднялся на сотни метров, по склонам текут потоки лавы, всю округу засыпает пеплом. Туристы, опубликовавшие видео в соцсетях, признавались, что это самое страшное зрелище, которое они видели. Ну а итальянцам придется теперь восстанавливать всю туристическую инфраструктуру Этны – извержение уничтожило и канатную дорогу и все постройки.