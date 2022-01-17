В Израиле более полумиллиона жителей получили четвертую дозу вакцины от COVID-19

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы Америки". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.

Более полумиллиона израильтян получили четвертую дозу вакцины от коронавируса. Это самый высокий показатель в мире, заявили власти в страны.

В Израиле, который с самого начала считается одним из самых продвинутых государств в области борьбы с пандемией, сейчас накаленная ситуация. Прививают даже детей, без вакцин многих не пускают в школы. Однако антиковидные меры все еще действуют и заболеваемость периодически растет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.