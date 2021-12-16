Вооруженные люди ворвались в здания правительства и Минобороны в Ливии

В Ливии в ночь на 16 декабря вооруженные люди захватили здание правительства национального согласия и министерства обороны.

По данным местных СМИ, представители группировки заявили, что президентских выборов, которые назначены на 24 декабря, – не будет, а все госучреждения закрываются.

После свержения Муаммара Каддафи в стране существует противостояние между правительством национального согласия и властями на востоке страны, которые поддерживала ливийская национальная армия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.