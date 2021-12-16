В Казахстане на треть снизилась заболеваемость COVID-19 за месяц

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Код Дивуар". В ней телезрителям рассказывают, какие антиковидные меры действуют в мире.

В Казахстане за месяц на треть снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщили в местном Минздраве. Согласно ковидной обстановке, вся территория страны поделена на зоны, которым присвоили соответствующие цвета.

В Алма-Ате желтая зона заболеваемости. Там, при снижении заболеваемости действует масочный режим, а вместо QR-кодов используют аналоги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.