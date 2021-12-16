Штаб-квартиру президента Ливии захватили военные. Об этом сообщают местные СМИ. До выборов остается практически неделя. Командует военной группировкой экс-депутат Всеобщего национального конгресса Салах Бади. Он заявил, что в стране не будет никаких выборов, а все госучреждения закроют. Несколько районов Триполи сейчас обесточены и в городе очень много вооруженных людей.

Минимум девять человек погибли при крушении самолета в Доминикане. Трагедия случилась недалеко от аэропорта столицы Санто-Доминго. Легкомоторный самолет должен был выполнить рейс в Орландо, но после взлета что-то пошло не так. Пилот тут же попытался посадить самолет, но не получилось. Известно, что погибли трое доминиканцев и шестеро граждан США. Среди них двое детей.

В Саксонии устроили облаву на противников вакцинации. Спецназ задержал 6 человек. Полиция считает, что они готовили настоящее покушение на премьер-министра. Причем активисты говорили об этом открыто в соцсетях. Противники вакцинации резко критиковали политику властей из-за новых карантинных мер. Они призывали людей сопротивляться всем ограничениям.

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