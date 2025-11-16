Новости мира: самый высокий отель в мире открылся в Дубае

В Дубае состоялось открытие самого высокого отеля в мире. Высота нового рекордсмена составляет 377 метров, что примерно на 20 метров превышает показатель предыдущего отеля-лидера, также расположенного в Эмиратах.

В Сети стало вирусным видео, где казахстанский пианист исполнил саундтрек из фильма "Интерстеллар" в урочище Бозжыра. Это живописное место с марсианскими пейзажами в сочетании с культовой мелодией вызвало всплеск интереса у зрителей.

