16 ноября, 16:30

В мире

Новости мира: самый высокий отель в мире открылся в Дубае

Новости мира: торнадо обрушился на курорт Албуфейра в Португалии

Папа римский принял звезд мирового кино в Ватикане

Новости мира: в Мексике пострадали 100 полицейских во время массовых протестов

Новости мира: неизвестные пытались ограбить бутик Chanel в Париже

Новости мира: сотни палаточных лагерей беженцев затоплены в секторе Газа

Новости мира: три человека погибли из-за оползня в Индонезии

В японском океанариуме показали, как кормят детеныша королевского пингвина

Армию роботов для работы на заводах создали в Китае

Первая хакерская атака ИИ в истории зафиксирована в Китае

В Дубае состоялось открытие самого высокого отеля в мире. Высота нового рекордсмена составляет 377 метров, что примерно на 20 метров превышает показатель предыдущего отеля-лидера, также расположенного в Эмиратах.

В Сети стало вирусным видео, где казахстанский пианист исполнил саундтрек из фильма "Интерстеллар" в урочище Бозжыра. Это живописное место с марсианскими пейзажами в сочетании с культовой мелодией вызвало всплеск интереса у зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

