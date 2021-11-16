Польша заявила, что белорусская сторона предоставила мигрантам шумовые гранаты

На белорусско-польской границе, где продолжает развиваться миграционный кризис, произошли новые столкновения. По информации Минобороны Польши, мигранты закидали польских солдат шумовыми гранатами. Как утверждают в министерстве, их людям выдали белорусские силовики. До этого мигранты атаковывали камнями и палками.

Польские пограничники отвечают на действия беженцев слезоточивым газом и водометами. По сообщениям информагентств, сейчас мигранты отошли вглубь белорусской территории на 50 метров. К границе прибыло усиление из белорусских силовиков. Они не вмешиваются в происходящее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.