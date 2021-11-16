Новости мира: ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться

Ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться. Накануне более трех с половиной тысяч мигрантов покинули свой лагерь и собрались прямо у контрольно-пропускного пункта. Там они разбили палатки и развели костры. Польские пограничники считают, что беженцы ждали ночь, чтобы в темноте предпринять новую попытку штурма, но пока сообщений об этом не поступало.

В Лондоне обеспокоены рекордным количеством мигрантов, пересекающих Ла-Манш. На территорию королевства уже высадились более 23 тысяч человек. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Пролив они как правило пересекают на небольших лодках. Обычно осенью при плохой погоде отправляться в такое плавание решаются немногие, но в этот раз число нарушителей не уменьшается. Главы МИД Британии и Франции даже провели переговоры по сложившейся ситуации, но как выходить из кризиса, пока толком никто не понимает.



В Канаде около 300 человек застряли на автомобильной трассе в горах провинции Британская Колумбия. Из-за оползней, вызванных проливными дождями, дорога оказалась блокирована. К спасательной операции привлекли военных, они вывозят людей на вертолетах. Их работу затрудняет плохая погода. За сутки в регионе выпала месячная норма осадков. Пока обошлось без жертв.

На острове Сардиния мужчину прямо в автомобиле снесло грязевым потоком. Он образовался из-за сильных дождей. Спасти пострадавшего не удалось. Еще четырех человек, получивших травмы, отвезли в больницу. На острове объявлен оранжевый уровень погодной опасности. С 16 ноября отменены занятия в школах города Кальяри, который больше всего пострадал от наводнений.

Представители коренных племен Новой Зеландии потребовали прекратить акции антиваксеров. Аборигены напомнили, что их предки пострадали от многих эпидемий, причем часто заразу завозили европейцы. Маори оскорблены тем, что противники прививок исполняют их танцы, которые используются во время священных ритуалов. Уровень вакцинации среди самих маори составляет чуть более 60%. В целом же Новая Зеландия меньше многих других стран пострадала от пандемии. Там зафиксировано 9 тысяч случаев и 34 летальных исхода.

В США не хватает рождественских елок. Особенно на дефицит жалуются в Калифорнии. Из-за сильной жары, засухи и лесных пожаров, многие хозяйства потеряли до 90% своих посадок. Одновременно начались и проблемы с искусственными деревьями. Как, впрочем, и со многими другими товарами. Поставки из Китая на фоне коронакризиса замедлились и стали в несколько раз дороже.