16 ноября 2020, 07:30

В мире

Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами отправился к МКС. Известно, что корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал 15 ноября в 19:27 (16 ноября в 03:27 по московскому времени).

Предполагается, что Crew Dragon проведет состыковку с МКС через 27 часов.

Миссия NASA проходит в рамках первого регулярного полета Crew Dragon. Она продлится 6 месяцев.

В состав экипажа корабля вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

за рубежом наука видео

