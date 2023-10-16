Новости мира: в Берлина прошел митинг в поддержку Палестины

Полиция Берлина применила силу против участников митинга в поддержку палестинского государства. Активисты вышли на улицы с лозунгами "Газа становится самым большим кладбищем на земле". На Потсдамской площади в центре города собрались около тысячи человек. Стычки с полицией начались, когда от митингующих потребовали разойтись. Полиция начала расследование по факту разжигания ненависти.

Проходят по всему миру также акции солидарности с Израилем. Так, в столице Португалии в память о жертвах недавних терактов собрались около 500 человек. Мероприятие организовала еврейская диаспора Лиссабона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.