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16 октября, 07:30

В мире

Новости мира: в Берлина прошел митинг в поддержку Палестины

Новости мира: в Берлина прошел митинг в поддержку Палестины

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Полиция Берлина применила силу против участников митинга в поддержку палестинского государства. Активисты вышли на улицы с лозунгами "Газа становится самым большим кладбищем на земле". На Потсдамской площади в центре города собрались около тысячи человек. Стычки с полицией начались, когда от митингующих потребовали разойтись. Полиция начала расследование по факту разжигания ненависти.

Проходят по всему миру также акции солидарности с Израилем. Так, в столице Португалии в память о жертвах недавних терактов собрались около 500 человек. Мероприятие организовала еврейская диаспора Лиссабона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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