Музей естествознания в Лондоне подвел итоги конкурса снимков дикой природы

Музей естествознания в Лондоне назвал имена победителей проводимого им конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2021. На конкурс было отправлено более 50 тысяч работ из 95 стран мира.

Абсолютным победителем стал Лоран Баллеста из Франции. Он на протяжении 5 лет возвращался в одну и ту же лагуну со своей командой в период нереста рыб.

На втором месте оказался снимок израильско-канадского фотографа Гила Визена. Замыкает тройку работа Брента Стиртона из Южной Африки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.