Новости мира: столкновения в Берлине и землетрясение на Бали

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В Берлине около двух тысяч полицейских проводили операцию по расселению сквота "Кепи" на улице Копеникерштрассе в центре города. А обитатели здания отвечали камнями, бутылками и петардами. Поддержать протестующих пришли пять тысяч человек.
Активисты занимают здание более тридцати лет. Они вселились туда сразу после падения Берлинской стены. Владелец пытался через суд освободить территорию. В итоге полиции удалось задержать около 50 человек.
В Италии на работу теперь можно попасть только по санитарному пропуску. Сотрудники государственных и частных предприятий должны предъявлять на входе документ об иммунном статусе, который подтверждает, что его владелец привит, имеет естественный иммунитет после перенесенного заболевания или же отрицательный тест на COVID-19. В связи с введением санитарных пропусков в Риме начались протесты.
Три человека погибли из-за землетрясения магнитудой 4,8 на Бали. Очаг залегал на глубине 10 километров. Семь человек получили серьезные травмы. Также обрушились некоторые здания и сошли оползни.
Канарский остров Пальма продолжает утопать в лаве. Извержение там длится уже почти месяц. В настоящее время на поверхность начали выходить океанические отложения, которые находились на морском дне еще до формирования острова. Сколько еще будет продолжаться извержение пока неизвестно. По словам главы правительства Канарских островов, речь идет о крупнейшей за 100 лет вулканической катастрофе в Европе.
В Японии установили торговые автоматы со случайными авиабилетами по стране. Такое развлечение придумали авиакомпании, чтобы добавить немного радости людям на фоне депрессивного настроения, вызванного пандемией. В капсулах находится лист бумаги с указанием места путешествия и промокод, который можно использовать, чтобы полететь туда.
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