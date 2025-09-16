В Греции водолазы подняли предметы с затонувшего судна "Британник"

В Греции водолазы подняли на поверхность предметы с затонувшего в 1916 году судна "Британик". Среди находок оказались корабельный колокол, сигнальный фонарь, керамическая плитка из турецкой бани, а также бинокль.

Судно "Британик" относилось к той же серии трансатлантических лайнеров, что и "Титаник". Во время Первой мировой войны его использовали как плавучий госпиталь. В ноябре 1916 года корабль затонул у берегов Греции после подрыва на немецкой мине.

