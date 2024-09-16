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16 сентября, 23:55

В мире

Новости мира: тысячи демонстрантов вышли на митинг в Брюсселе

Новости мира: тысячи демонстрантов вышли на митинг в Брюсселе

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В Брюсселе тысячи демонстрантов вышли на митинг против планируемого закрытия завода Audi и других автомобильных предприятий в Бельгии и в других странах Евросоюза. Основной причиной остановки производства и переноса заводов из Европы эксперты считают падение спроса внутри ЕС и снижение конкурентоспособности из-за энергетического кризиса.

Мощные ливни стали причиной сильнейшего наводнения в странах Центральной и Восточной Европы. Местные издания сообщают, что погибли по меньшей мере 16 человек, еще несколько пропали без вести.

В США на химическом заводе в штате Техас взорвался газопровод. ЧП произошло в городской черте. Местные власти объявили эвакуацию жителей. Из-под земли вырываются языки пламени высотой в несколько десятков метров.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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