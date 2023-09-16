В Ливии ввели чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за наводнения

В Ливии, пострадавшей от разрушительного циклона, ввели чрезвычайное положение в сфере здравоохранения.

Приморскую Дерну, по которой стихия ударила сильнее всего, фактически закрыли из-за риска эпидемии. Теперь туда допускают лишь спасателей. Многие местные жители остались не только без еды, но и без воды, так как все источники загрязнены. Из-за этого растет число случаев отравления.

К ливийским гражданам уже прилетели российские медики. Также сегодня туда прибыл спецборт МЧС с аэромобильным госпиталем.

Циклон "Даниэль" обрушился на Ливию 10 сентября. Погибшими числятся уже 11 тысяч человек. Подробнее – в эфире "Москва 24".