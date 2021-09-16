В Испании вакцинировали 73,7% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Испании вакцину получили уже 73,7% населения. Авиасообщение с Россией возобновляют с 21 сентября. Правда, пускать туда будут туристов только с одобренными ВОЗ и Европейским агентством вакцинами, "Спутник V" пока в их число не входит.

Несмотря на высокий процент привитых, в стране еще действуют многие антиковидные ограничения. В Мадриде рестораны и клубы только готовятся вернуться к привычной жизни. Правила отменяют постепенно, чтобы не столкнуться с новым подъемом заболеваемости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.