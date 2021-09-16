Новости мира: строительство стены на границе Турции и Ирана завершено наполовину

Строительство бетонной стены на границе Турции и Ирана завершено наполовину. Турецкие строители возвели уже 221 километр, осталось еще 242 километра. Отгородиться от соседей в Анкаре решили после того, как через территорию Ирана в страну хлынул поток беженцев из Афганистана. В сутки границу незаконно пересекало до полутора тысяч человек. Сейчас просочиться удается только паре сотен.

В Сан-Марино готовятся к референдуму о легализации абортов. Сейчас это карликовое государство остается одним из немногих в Европе, где прерывание беременности остается вне закона. Сторонники легализации пытаются изменить ситуацию уже более 20 лет.

Два человека погибли и трое получили травмы в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань. Там были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6 баллов. Несколько домов рухнуло и люди не смогли выбраться из под завалов. Эпицентр землетрясения располагался в полусотне километров от городского округа Нэйцзян. Его очаг залегал на глубине 40 километров.



Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным экипажем несколько часов назад вышел на околоземную орбиту. В миссии, организованной компанией SpaceX, участвуют четыре человека – это детский врач, бывший кандидат в астронавты, ветеран ВВС США и миллиардер Джаред Айзекман, который взял на себя все расходы и возглавил экипаж. Полет продлится трое суток, после чего корабль должен приводниться в Атлантике в районе Флориды.

Основатель SpaceX Илон Макс попал в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Кроме него, туда среди прочих вошли принц Гарри с Меган Маркл, Бритни Спирс, Скарлетт Йоханссон и глава Apple Тим Кук. Всего в списке 100 человек, распределенных по нескольким номинациям.