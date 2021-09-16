Дом мексиканского наркобарона разыграют в лотерею

Дом мексиканского наркобарона Гусмана, известного под прозвищем Коротышка, разыграют в лотерею. Такое решение приняло правительство страны.

Лотерейный билет стоит 12 долларов, что по меркам Мексики не так уж мало, но дом оценили в 183 тысячи долларов. Вырученные за билеты деньги перечислят мексиканским спортсменам, выступавшим на прошедшей летней Олимпиаде.

Наркобарон бежал из своего дома в 2014 году, когда его окружили бойцы морской пехоты. Все эти годы дом был заброшен, к тому же солдаты при штурме серьезно повредили постройку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.