Американские школы закрыли туалеты из-за участившихся случаев краж

Американские школы закрывают туалеты из-за участившихся случаев краж. Винят в этом очередной челлендж в TikTok. Он заключается в том, что подростку нужно украсть что-то из учебного заведения, будь то рулон туалетной бумаги или дорожный знак со школьной парковки.

Ролики, продвигающие преступную деятельность, TikTok пообещал блокировать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.