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В мире

Украинские полицейские пошли на штурм Киево-Печерской лавры

Украинские полицейские пошли на штурм Киево-Печерской лавры

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Украинские полицейские пошли на штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры. Как рассказали представители УПЦ, вооруженные люди в форме оцепили три корпуса обители. В этих помещениях на данный момент живут паломники и монахи.

Основанием для действий полиции стало решение киевского суда, который постановил устранить препятствия в пользовании имуществом лавры для раскольнической украинской церкви. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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