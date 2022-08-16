Белоруссия ввела "живую очередь" в пункты пропуска на границе и платное ожидание въезда – пресс-служба Александра Лукашенко.

Российская вакцина от COVID-19 является одной из лучших в мире – министр обороны Венесуэлы.

Схема движения на участке дублера Рязанского проспекта изменится с 27 августа – Дептранс.