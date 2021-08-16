В Италии вакцинировались более 60% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Италии вакцину получили уже более 60% населения. В настоящее время там прививают и подростков, а также задумались над тем, чтобы защитить от ковида детей младше 12 лет.

Перед новым учебным годом подростков прививают даже без записи, а вот взрослые в большинстве префектур должны заранее этим озаботиться. Желающих очень много. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.