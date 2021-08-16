Новости мира: число жертв землетрясения в Гаити возросло до 1 297

Число жертв мощного землетрясения на Гаити продолжает расти. По последним данным, погибли 1 297 человек, почти 6 тысяч получили ранения. По прогнозам геологической службы США, это еще далеко от реальности. Там говорят о нескольких тысячах погибши. Пострадавших же может быть десятки тысяч. Подземные толчки у берегов Гаити магнитудой 7,2 зафиксировали 14 августа. Сильнее других пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Там разрушены медицинские и религиозные учреждения. Правительство Гаити ввело в государстве режим чрезвычайного положения.

В турецкой Алании огонь уничтожил несколько прогулочных яхт. Как пишут местные СМИ, сгорела флотилия экскурсионных кораблей. Пожар в порту Тюрклер начался с двух лодок. Их владельцы пытались потушить их сами, но не рассчитали сил и пламя перекинулось на еще две яхты, припаркованные поблизости. Тогда уже пришли на помощь пожарные, которые боролись с огнем и с берега, и с моря. Погибших нет, пострадал один человек. Полиция подозревает, что причиной пожара стал поджог.

В Лондоне альпинист без страховки забрался на 93-метровую башню. 21-летний Джордж Кинг-Томпсон поднялся на Unex Tower всего за десять минут. При этом он даже успел один раз остановиться для передышки. Как заявил спортсмен, своей акцией он хотел привлечь внимание людей к проблемам изменения климата.

Кинг-Томпсон занимается экстремальными видами спорта уже 11 лет. Это не первое его восхождение на башню. Однажды он покорил самый высокий небоскреб в Лондоне. За это его арестовали и отправили за решетку на три месяца.

Соединенные Штаты не могут успокоиться после дня рождения Барака Обамы. Бывшего президента винят в самой мощной вспышке коронавируса на острове Виноградник Марты в штате Массачусетс. Там Обама на прошлой неделе отметил свое 60-летие. Несколько сотен гостей были без масок. Люди собирались в палатках, где танцевали, ели и пили всю ночь.