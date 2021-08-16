Германия, Франция и Швейцария эвакуируют своих граждан из Афганистана

Многие страны готовят экстренную эвакуацию своих граждан из Афганистана. Германия вызволяет сотрудников своего посольства военными самолетами.

Швейцария сообщила о подготовке экстренной эвакуации своего дипломатического персонала. А Франция сообщила, что в ближайшее время переправит 2 военных транспортных самолета в ОАЭ для эвакуации из азиатской страны.

Ранее представители движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.