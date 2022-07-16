Новости мира: в Шри-Ланке открылась специальная сессия парламента

В Шри-Ланке открылась специальная сессия парламента, на которой должны признать оконченными полномочия ушедшего в отставку президента Готабая Раджапакса и запустить механизм выборов нового президента.

Именно этого все последние недели добивались сотни протестующих, которые захватили президентский дворец и устраивали там беспорядки. Чтобы пробить оборону стражей порядка, митингующие использовали механизмы, похожие на стенобитные. В ходе беспорядков пострадали более 100 человек.

Шахтеры в Польше устроили забастовку. Рабочие требуют повышения заработной платы. Кроме того, протестующие намерены добиться увеличения инвестиций в добычу угля, найма новых сотрудников и пересмотра цен на энергоресурсы. Последние недели акции протеста проходят на многих польских предприятиях из самых разных сфер. Люди жалуются на резкий рост инфляции в стране. По их мнению, прожить на старую зарплату в новых экономических реалиях – задача непосильная.

В Марокко лесные пожары охватили сразу несколько регионов. В стране горит не менее 1,5 тысячи гектаров. В тушении принимают участие спасатели, военные и авиация. На помощь им правительство мобилизовало волонтеров из числа местных жителей. Из некоторых сел пришлось эвакуировать людей, их дома впоследствии поглотило пламя.

Певец Рики Мартин может провести пятьдесят лет за решеткой. Артисту грозит тюремный срок за инцест. В домашнем насилии певца обвинил его племянник. Парень, которому 21 год, рассказал о нескольких эпизодах психологического и физического насилия. Уточняется, что интимная связь между родственниками продлилась семь месяцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.