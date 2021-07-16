По данным ВОЗ, заболеваемость коронавирусом снова растет

Глава ВОЗ объявил, что мир на грани новой волны коронавируса. Впервые с мая за неделю зафиксировано 3,5 миллиона новых случаев заражения.

Заболеваемость растет в Европе и Северной Америке. До этого считалось, что ситуация там стабилизировалась. Быстро ухудшается положение в Испании и Великобритании.

Почти вдвое выросла заболеваемость в Италии и Германии. Франция даже пошла на ужесточение антиковидных мер, несмотря на массовые протесты населения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.