На Кипре вакцинировались 51,6% населения

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

На Кипре вакцинировались уже более половины населения – 51,6%. При этом в стране уже третий день подряд фиксируют новый максимум суточного прироста зараженных. Поэтому темпы вакцинации экстренно ускоряют. На острове стали действовать прививочные центры для тех, кто еще не сделал первый компонент препарата и куда можно обратиться без предварительной записи. Раньше запись была обязательной.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.