Москвичам рассказали, как идет вакцинация в разных странах

12:00
Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.
В Финляндии вакцинировались 44,4% населения. Парламент страны перед уходом на летний перерыв одобрил план по открытию страны для туризма. С 26 июля Финляндия разрешит въезд полностью привитым от ковида препаратами, которые одобрены Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения. С сертификатом о перенесенном в течение полугода ковидом теперь смогут приехать только граждане стран ЕС и Шенгенской зоны.
На Кипре вакцинировались уже более половины населения – 51,6%. При этом в стране уже третий день подряд фиксируют новый максимум суточного прироста зараженных. Поэтому темпы вакцинации экстренно ускоряют. На острове стали действовать прививочные центры для тех, кто еще не сделал первый компонент препарата и куда можно обратиться без предварительной записи. Раньше запись была обязательной.
В Андорре прививки уже сделали 46,9% населения. Вакцинация продвигается довольно активно. Там два препарата на выбор – AstraZeneca и Pfizer. Вакцинировать от коронавируса в Андорре начали 25 января этого года.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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