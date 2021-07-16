В Канаде 8 человек пострадали от торнадо

В Канаде восемь человек пострадали от торнадо, который прошелся по провинции Онтарио. Повреждены десятки домов в городе Барри. Огромный вихрь переворачивал автомобили, с корнем вырывал из земли деревья и сносил заборы. К счастью, метеорологи заранее предупредили местных жителей об опасности, поэтому жертв удалось избежать.

А в арабских эмиратах местами прошли сильные ливни. Специалисты провели новый масштабный эксперимент по искуственному созданию осадков. Результат превзошел все ожидания. Дожди не прекращались больше суток, несмотря на жару +50. При этом специалисты использовали новую технологию. Дожди вызывали с помощью электрических разрядов, без использования химии.

В центре Бухареста совершил вынужденную посадку американский военный вертолет. Black Hawk приземлился на проезжей части в центре румынской столицы, снеся при этом два фонарных столба, которые упали на припаркованные автомобили. Движение в центре города перекрыли, на место прибыли сотрудники полиции, военные и врачи. Сообющается, что во время учебного полета пилот вертолета сообщил о технической неисправности. После этого было принято решение о посадке на ближайшей более-менее подходящнй площадке. Такой оказалась площадь Шарля де Голля. Обошлось без пострадавших.

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