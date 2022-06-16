В Рочестере полицейские устроили погоню за нарушителями

В штате Нью-Йорк произошла кинематографичная погоня. В Рочестере полицейские на трех машинах эпично преследовали нарушителей. Однако из-за большой скорости те не вписались в поворот, задели одну из машин и несколько раз перевернулись.

Даже после этого нарушители пытались убежать. Водитель и пассажир выбили лобовое стекло и бросились бежать. Но их быстро поймали и арестовали. Уже под конвоем с незначительными травмами мужчин доставили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.