Авиасообщение с Тунисом прервано из-за национальной забастовки – ВТОТ

Авиасообщение с Тунисом прервано из-за общенациональной забастовки. Все внутренние и международные авиарейсы, а также круизные поездки на 16 июня отменены. О проведении акции заявили во Всеобщем Тунисском объединении труда (ВТОТ).

Протестующие потребовали реформирования государственных институтов и повышения заработной платы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

