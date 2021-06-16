Заболеваемость коронавирусом в мире снизилась за неделю на 12% – ВОЗ

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась на 12 процентов, смертность – на 2 процента. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Больше всего заразившихся за последние 7 дней выявили в Индии – около 630 тысяч человек. Местный штамм ковида, который назвали "дельта", за неделю проник в еще шесть стран, и теперь распространяется по территории 80 государств.

Тем временем в Нью-Йорке устроили 20-минутный салют по случаю вакцинации 70 процентов жителей. Именно этот порог установили для отмены большинства ограничений. Считается, что теперь можно говорить о выработке коллективного иммунитета. Теперь требования по заполняемости помещений, социальной дистанции, дезинфекции стали лишь рекомендациями. В качестве обязательной меры оставили только масочный режим в ресторанах и магазинах.