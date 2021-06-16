В Калифорнии отменили все антиковидные ограничения для привитых

В Калифорнии празднуют большое событие – там отменили все антиковидные ограничения для привитых. Маски им больше не нужны, социальную дистанцию соблюдать не нужно, в общественных местах можно собираться большими компаниями. Вакцину получили более 40 миллионов человек.

Для непривитых некоторые правила еще действуют, в частности на рабочих местах они обязаны быть в масках. В прошлом году Калифорния стала первым штатом, который ввел антиковидные правила.

Сейчас там привиты порядка 70% населения, они получили минимум одну дозу вакцины. Процент заражений остается самым низким в США. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.