Россиянам рассказали о главных событиях в мире

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Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена начнется в 14:35 по Москве. Переговоры пройдут на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала будет протокольная съемка, затем журналистов попросят удалиться. Рабочий обед по регламенту не предусмотрен. Как ожидается, переговоры продлятся около 4–5 часов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента. Ожидается, что после переговоров первым пообщается с прессой российский президент, американский лидер ответит на вопросы СМИ позднее.
Госдеп США хотел ввести санкции против компании Nord Stream 2, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток – 2", однако президент США выступил против ограничений. Он не захотел идти на конфликт с Германией.
Новая вспышка коронавируса в Китае парализовала мировую торговлю. Рост заболеваемости наблюдается в провинции Гуандун – это один крупнейших транспортных узлов страны. В южных портах Китая образовались огромные заторы, грузы встали, поставки срываются. Корабли задерживаются больше чем на неделю, что сказывается на стоимости перевозки. Альтернативные порты не в силах вместить все накопившиеся грузы.
Всего более 177 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии. За сутки зафиксировали около 360 тысяч новых случаев. За весь период пандемии выздоровели свыше 160 миллионов, за сутки выписали более 450 тысяч человек. Жертвами вируса с начала пандемии стали почти четыре миллиона человек.
В Нью-Йорке устроили салют в честь вакцинации от коронавируса 70% жителей города. Достижение такого показателя позволило отменить большинство ограничений. Причем салют стал сюрпризом для горожан, люди даже не знали, что шоу готовится. С вечера 15 июня практически все действовавшие в мегаполисе ограничения стали необязательными. При этом магазины и рестораны пока могут продолжать требовать от посетителей носить маски.
Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА. Как пояснил хорватский специалист, главной причиной его ухода стало другое видение работы и будущего команды. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначили Алексея Березуцкого.
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