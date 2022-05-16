Более двух тысяч человек эвакуировали из-за разлива реки в Канаде

Более двух тысяч человек пришлось эвакуировать в провинции Манитоба в Канаде. Причиной стал сезонный разлив реки Ред-Ривер. Подтоплены сотни домов.

В 30 муниципальных округах действует режим ЧС. Под водой оказались многие автомобильные дороги, а добраться до некоторых мест можно только на лодках. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



